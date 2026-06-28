जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर जैस्मीन ने खुलासा किया कि उन्हें अली से पहली ही मुलाकात में प्यार हो गया था और उन्होंने अपने दिल की बात उनसे कह भी दी थी.