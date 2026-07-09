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जान्हवी ने हाथों में रचाई 'शिखु' के नाम की मेहंदी

Kajal-jain
Jul 09, 2026
Jul 09, 2026
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अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में बहन जान्हवी कपूर फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के आउटफिट में नजर आईं

जान्हवी कपूर के ट्रेडीशनल कम रॉयल एथनिक आउटफिट ने पूरी महफिल का ध्यान खींच लिया

जान्हवी ने लैवेंडर कलर की कांचीपुरम सिल्क साड़ी पहनी जिसे ब्यूटीफुल स्टेपलेस ब्लाउज के साथ डिजाइन किया था

एक्ट्रेस ने अपने हाथों पर लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के नाम की मेहंदी भी रचाई थी

इंस्टाग्राम पर पोस्टेड तस्वीरों में जान्हवी के हाथ पर बॉयफ्रेंड का निकनेम'शिखु' मेहंदी के बारीक डिजाइन में लिखा था

एक्ट्रेस ने बैकलैस डिजाइन के साथ बेहद ट्रेडीशनल और एलीगेंट ज्वेलरी कैरी की थी

गले में नेकपीस, कानों में हाई राइज ईयररिंग्स, बाजू बंद और कमर बंद जान्हवी के लुक को एन्हेंस कर रहे थे

एक्ट्रेस ने अपने मेकअप को काफी सटल रखा था और स्लीक हेयर स्टाइलिंग के साथ पीछे एक बन बनाया था

फैन्स को जान्हवी कपूर का यह अवतार काफी पसंद आया और वो एक्ट्रेस की जमकर तारीफें करने लगे.

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