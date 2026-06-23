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फिल्मों में आने से पहले कितनी पढ़ी हैं जान्हवी कपूर? जानें उनकी एजुकेशनल जर्नी
Anshika-thakur
Jun 23, 2026
Jun 23, 2026
Anshika-thakur
फिल्मों में आने से पहले कितनी पढ़ी हैं जान्हवी कपूर? जानें उनकी एजुकेशनल जर्नी
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में रहती हैं.
उन्होंने मुंबई के इकोले मोंडियल वर्ल्ड स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की.
स्कूल के दिनों से ही जाह्नवी की डांस, ड्रामा और परफॉर्मिंग आर्ट्स में गहरी दिलचस्पी थी.
पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र की भी अच्छी समझ बनानी शुरू कर दी थी.
12वीं क्लास पूरी करने के बाद, जाह्नवी ने कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने का फैसला किया.
उन्होंने प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया.
यह इंस्टीट्यूट अपने एक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
हालांकि जाह्नवी ने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं की.
12वीं क्लास के बाद एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, उन्होंने सीधे बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की.
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