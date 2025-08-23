शराब की आदी थी  ये मुगल शहजादी

मुग़ल बादशाहों के बीच एक राजकुमारी थी जिनको शराब पीने की बुरी लत थी।

इस मुग़ल राजकुमारी का नाम जहाँआरा बेगम था।

कहा जाता है कि जहाँआरा बेगम शराब के बिना नहीं रह सकती थीं।

इतना ही नहीं जहाँआरा बेगम के लिए विदेश से शराब मँगवाई जाती थी।

जहाँआरा बेगम शाहजहाँ की बेटी और औरंगज़ेब की बहन थीं।

जहाँआरा बेगम एक बहुत ही चतुर और शक्तिशाली महिला थीं। Image Credit: Meta AI