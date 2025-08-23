शराब की आदी थी  ये मुगल शहजादी

jahanara begum-\u091c\u0939\u093e\u0901\u0906\u0930\u093e \u092c\u0947\u0917\u092e \u0936\u0930\u093e\u092c \u0915\u0947 \u092c\u093f\u0928\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0939 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0902\u0964\u0907\u0924\u0928\u093e \u0939\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u091c\u0939\u093e\u0901\u0906\u0930\u093e \u092c\u0947\u0917\u092e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0935\u093f\u0926\u0947\u0936 \u0938\u0947 \u0936\u0930\u093e\u092c \u092e\u0901\u0917\u0935\u093e\u0908 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0964\u091c\u0939\u093e\u0901\u0906\u0930\u093e \u092c\u0947\u0917\u092e \u0936\u093e\u0939\u091c\u0939\u093e\u0901 \u0915\u0940 \u092c\u0947\u091f\u0940 \u0914\u0930 \u0914\u0930\u0902\u0917\u091c\u093c\u0947\u092c \u0915\u0940 \u092c\u0939\u0928 \u0925\u0940\u0902\u0964\n\n