समंदर किनारे जैकलीन फर्नांडिस ने बिखेरा जलवा, शेयर की Bold फोटोज

जैकलीन फर्नांडिस जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आएंगी. फैन्स उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.