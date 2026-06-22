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'हाउस ऑफ़ द ड्रैगन' की एक्ट्रेस ओलिविया कुक की खूबसूरत Photos से नजरें हटाना है मुश्किल

Shivangi-shukla
Jun 22, 2026
Jun 22, 2026
Shivangi-shukla

ओलिविया कुक हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं.

हाल ही में उनकी पॉपुलर 'हाउस ऑफ़ द ड्रैगन' सीरीज का तीसरा सीजन रिलीज होने वाला है.

ओलिविया ने 8 साल की उम्र से ही थिएटर करना शुरु कर दिया था.

उन्होंने ओल्डहैम सिक्स्थ फॉर्म कॉलेज में ड्रामा की पढ़ाई की, लेकिन ए-लेवल की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने ब्लैकआउट नामक नाटक सीरीज में अभिनय करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया

उन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी के कॉलेज प्रोडक्शन में मारिया की भूमिका निभाई.

ओलिविया ने वैनिटी फायर और स्लो हॉर्सेस जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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