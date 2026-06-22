'हाउस ऑफ़ द ड्रैगन' की एक्ट्रेस ओलिविया कुक की खूबसूरत Photos से नजरें हटाना है मुश्किल

उन्होंने ओल्डहैम सिक्स्थ फॉर्म कॉलेज में ड्रामा की पढ़ाई की, लेकिन ए-लेवल की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने ब्लैकआउट नामक नाटक सीरीज में अभिनय करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया