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इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें
Kamesh-dwivedi
Oct 07, 2026
Oct 07, 2026
Kamesh-dwivedi
दृश्यम 3’ फिल्म में अजय देवगन की बड़ी बेटी की भूमिका में मौजूद एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने फिल्म की बीटीएस तस्वीरें साझा की हैं. देखें तस्वीरें.
‘दृश्यम 3’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसी बीच एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने फिल्म के सेट से कुछ BTS तस्वीरें शेयर की हैं.
अभिनेत्री ने फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक के साथ भी तस्वीर शेयर कीं. इसमें वह डायरेक्टर के साथ सेल्फी लेती दिख रही हैं.
एक तस्वीर एक्ट्रेस ने फिल्म में अजय देवगन की पत्नी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री श्रिया सरन संग शेयर की है. इसमें इशिता दत्ता कोर्ट में बैठी हुई हैं.
इशिता दत्ता ने शूटिंग के दौरान मोजूद फिल्म के सभी क्रू मेंबर्स संग तस्वीरें साझा की हैं. सभी तस्वीरें वह एक्टिंग में डूबी हुई नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस द्वारा साझा की गई तस्वीरें देख नेटिजंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि वह काफी खूबसूरत लग रही हैं. वहीं एक ने कहा कि उन्होंने फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है.
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