इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें

एक्ट्रेस द्वारा साझा की गई तस्वीरें देख नेटिजंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि वह काफी खूबसूरत लग रही हैं. वहीं एक ने कहा कि उन्होंने फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है.