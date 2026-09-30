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ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?
Sohail-rahman
Sep 30, 2026
Sep 30, 2026
Sohail-rahman
ईशा रिखी बिग बॉस 20 से बाहर हो गई हैं.
जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा है.
जिसमें उन्होंने अपने फैन्स से माफी मांगी है.
बिग बॉस 20 के अपने अनुभव को भी साझा किया है.
उन्होंने लिखा कि बिग बॉस हाउस के अंदर तीन हफ्ते, जिनमें कई भावनाएं, अनुभव, चुनौतियां, हंसी, आंसू और ऐसी यादें थीं जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी.
वापस आने पर मुझे एहसास हुआ कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है.
उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया, मेरा हौसला बढ़ाया और उनका भी जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया.
मैं हर राय, हर मैसेज और हर उस व्यक्ति की शुक्रगुजार हूं जो किसी न किसी तरह इस सफर का हिस्सा रहा.
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