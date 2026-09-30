ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

उन्होंने लिखा कि बिग बॉस हाउस के अंदर तीन हफ्ते, जिनमें कई भावनाएं, अनुभव, चुनौतियां, हंसी, आंसू और ऐसी यादें थीं जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी.