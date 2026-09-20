ईशा कोप्पिकर की प्रेम कहानी है काफी दिलचस्प

उनके करियर की शुरुआत 1997 में आई तेलुगु फिल्म 'वाइफ ऑफ वी. वारा प्रसाद' से मानी जाती है. इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता विनीत के साथ एक गाने में काम किया था. इसके बाद ईशा ने तमिल फिल्म 'कधल कविधाई' में अभिनय किया, जिसमें प्रशांत उनके साथ मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू (तमिल) अवॉर्ड भी मिला.