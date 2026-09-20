ईशा कोप्पिकर की प्रेम कहानी है काफी दिलचस्प

ईशा कोप्पिकर बॉलीवुड की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में दी हैं. दिवंगत अभिनेता इंदर कुमार संग एक्ट्रेस की लव स्टोरी काफी चर्चित रही.
ईशा कोप्पकिर का बचपन से ही उनका ग्लैमर वर्ल्ड में आने का मन था. शुरुआती दिनों में उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की.
उनके करियर की शुरुआत 1997 में आई तेलुगु फिल्म 'वाइफ ऑफ वी. वारा प्रसाद' से मानी जाती है. इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता विनीत के साथ एक गाने में काम किया था. इसके बाद ईशा ने तमिल फिल्म 'कधल कविधाई' में अभिनय किया, जिसमें प्रशांत उनके साथ मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू (तमिल) अवॉर्ड भी मिला.
ईशा कोप्पिकर ने 2000 में फिल्म 'फिजा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में थे. इसके बाद वह 'राहुल' में आइटम नंबर में नजर आईं.
2001 में उन्होंने 'प्यार इश्क और मोहब्बत' में अर्जुन रामपाल और सुनील शेट्टी के साथ काम किया.
ईशा कोप्पिकर और इंदर कुमार की लव स्टोरी
बताया जाता है कि ईशा कोप्पिकर और दिवंगत अभिनेता इंदर कुमार की पहली मुलाकात साल 2000 में हुई थी.
इसके बाद दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे थे. इंदर कुमार ने अपने जीवन में तीन शादियां कीं, लेकिन वह कभी ईशा को भुला नहीं पाए. इसका खुलासा खुद उनकी पत्नी सोनल करिया ने की थी.
ईशा कोप्पिकर बॉलीवुड की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में दी हैं. दिवंगत अभिनेता इंदर कुमार संग एक्ट्रेस की लव स्टोरी काफी चर्चित रही.