क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं बॉलिवुड डेब्यू?

अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें नई नहीं हैं. साल 2022 में भी रिपोर्ट्स आई थीं कि सलमान खान उनके डेब्यू प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं. .