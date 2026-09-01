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क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं बॉलिवुड डेब्यू?
Shristi-s
Sep 14, 2026
Sep 14, 2026
Shristi-s
क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं बॉलिवुड डेब्यू?
सलमान खान के करीबी और लंबे समय से उनके बॉडीगार्ड रहे गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा के बेटे अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा तेज है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अबीर जल्द फिल्म टार्जन से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं.
फिल्ममेकर कि रिपोर्ट के अनुसार, अबीर को फिल्म टार्जन में काम करने का मौका मिला है. हालांकि, फिल्म के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें नई नहीं हैं. साल 2022 में भी रिपोर्ट्स आई थीं कि सलमान खान उनके डेब्यू प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं. .
उस समय फिल्ममेकर सतीश कौशिक के निर्देशन में प्रोजेक्ट बनने की चर्चा थी. उस प्रोजेक्ट की शूटिंग जनवरी 2023 में शुरू होने वाली थी. लेकिन फिल्म की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई.
मार्च 2023 में सतीश कौशिक के निधन के बाद अबीर के डेब्यू को लेकर भी लंबे समय तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आई.
रिपोर्ट के मुताबिक, टार्जन में अबीर सिंह के साथ सूरज पंचोली भी नजर आ सकते हैं.
सलमान खान अब तक कई कलाकारों को बॉलीवुड में लॉन्च या प्रमोट कर चुके हैं. जिसमें शहनाज गिल, डेजी शाह, सई मांजेरकर, सोनाक्षी सिन्हा जैसे नाम शामिल है.
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