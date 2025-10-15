✕
Oct 15, 2025
Team-inkhabar
क्यों सेक्स के समय होता है दर्द, क्या यह है नॉर्मल?
यौन संबंध यानी सेक्स के समय होने वाले दर्द को लोगों ने सामान्य मान लिया है. लेकिन, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है.
क्योंकि, यह दर्द ज्यादातर महिलाओं के मन में डर बैठा देता है जिसकी वजह से वह मैरिड लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाती हैं. नतीजन रिश्तों में खटास आने लगती हैं.
सेक्स और इंटरकोर्स के दौरान दर्द होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं.
क्यों होता है दर्द?
इंटरकोर्स के दौरान प्राइवेट पार्ट में ल्यूब्रिकेशन नहीं होने की वजह से दर्द हो सकता है.
ल्यूब्रिकेशन की कमी
कई बार सेक्स डिजायर, फोर प्ले और तनाव की वजह से भी इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो सकता है.
सेक्स डिजायर की कमी
प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों में तनाव आने की वजह से भी इंटरकोर्स मुश्किल और दर्दभरा हो जाता है.
मांसपेशियों में तनाव
सेक्स के दौरान होने वाले दर्द के पीछे यीस्ट इंफेक्शन, बैक्टीरियल और UTI जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.
इंफेक्शन
मेनोपॉज, प्रेग्नेंसी और बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से भी एस्ट्रोजन कम हो जाता है. जिससे प्राइवेट पार्ट में ल्यूब्रिकेशन कम हो जाता है और नतीजन इंटरकोर्स मुश्किल बन सकता है.
हार्मोन में बदलाव
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
