Oct 23, 2025
Anshika-thakur
क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत आती है?
Labubu डॉल एक नया कलेक्शन खिलौना है जिसे 2015 में Kasing Lung ने बनाया था
अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर इस डॉल को लेकर एक डरावना माहौल बना हुआ है
लाबुबु डॉल घर में रखने से सकारात्मक असर पड़ता है या नकारात्मक?
कुछ यूजर्स इसे प्राचीन मेसोपोटामिया के राक्षस Pazuzu से जोड़कर देखते हैं
कुछ लोगों को लगता है कि यह डॉल नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है
विशेषज्ञों का मानना है कि ये सब डराने वाली झूठी खबरें हैं
डॉल का अजीब दिखने वाला डिजाइन (मुस्कुराते दांत, बड़े कान, अनोखा चेहरा) लोगों को डर महसूस करा सकता है
अगर कोई डॉल घर में रखे और फिर उसके बाद कुछ बुरी बातें हो जाएं
