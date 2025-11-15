✕
Nov 15, 2025
Chhaya-sharma
पुरुषों का कान छिदवाना सही है या गलत? जानें क्या कहता है हिंदू शाास्त्र
आज के समय में पुरुषों के लिए कान छिदवाना एक फैशन बन गया है, लेकिन क्या ये सही हैं? लड़कों को कान छिदवाना चाहिए? जानते हैं यहां
भारतीय संस्कृति के अनुसार पुरुषों का कान छिदवाने एक रिवाज, जो बेहद पुराना है. धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है
इसके अलावा लड़कों का कान छिदवाने ज्योतिष से भी जोड़ा गया है.
कान छिदवाने से राहु-केतु जैसे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता और बृहस्पति की कृपा मिलती है.
लड़को के कान में पियर्सिंग कराने से मेंल्ट हेल्थ अच्छी होती है और शरीर की ऊर्जा सक्रिय रहती है.
माना जाता है कि लड़को के कान छिदवाने से और कान में सोना पहनने सेआर्थिक स्थिरता भी अच्छी होती है.
कान छिदवाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छीपा है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, कान की पियर्सिंग आपके तीसरे नेत्र को भी सक्रिय करता है, जिससे ध्यान लगाने में मदद मिलती है.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार कान छिदवाने का कार्य पुष्य, रोहिणी और हस्त नक्षत्र के दिन करना शुभ माना जाता है.
