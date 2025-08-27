क्या आपके भी झड़ रहे हैं बाल तो आज से खाना शुरू कर दीजिए यह विटामिन की गोलियां
विटामिन डी की कमी से फोलिक्स कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बालों का झड़ना और ज्यादा बढ़ जाता है
बालों की ग्रोथ के लिए विटामिन B7 सबसे जरूरी है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B7 की कमी हो जाए, तो हमारे बाल और भी पतले और झड़ने लगेंगे।
यदि आप अपने बालों को ठीक से नहीं धोते हैं तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं या यदि आप पर्याप्त भोजन नहीं करते हैं
हमें रोजाना खाना खाने के साथ-साथ विटामिन की गोलियां भी लेनी चाहिए ताकि हमारा शरीर फिट रहे और हमारे बालों का झड़ना भी कम हो जाए।
कई बार हमारे बालों का काफी हिस्सा खराब हो जाता है जिसके कारण हमारे बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है
इसलिए हमें अपने बालों में तेल के साथ विटामिन ई कैप्सूल भी लगाना चाहिए ताकि आपके बाल मजबूत रहें
अगर आप अपने बालों की अच्छे से मालिश करें और बाहर का खाना खाने से भी बचें तो आपके बाल एकदम सही हो जाएंगे