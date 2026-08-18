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ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा
Aug 18, 2026
Shristi-s
गर्मी या एक्सरसाइज़ के दौरान नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आना नॉर्मल है.
पसीना आना शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक नैचुरल तरीका है.
लेकिन सिर्फ़ ज़्यादा पसीना आने का मतलब यह नहीं है कि शरीर ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है.
बिना मेहनत या गर्मी के बहुत ज़्यादा पसीना आना चिंता की बात हो सकती है.
बहुत ज़्यादा पसीना आने से पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है.
इससे कुछ लोगों को कमज़ोरी, चक्कर आना या थकान महसूस हो सकती है.
ज़्यादा देर तक पसीने से भीगे कपड़े पहनने से स्किन में जलन और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है.
जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए तो हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है.
अगर आपको रात में या आराम करते समय भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो डॉक्टर से सलाह लें.
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