क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

जिस तरह देबिना और गुरमीत अपने बच्चों के लिए फैन्स से प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं, उसी तरह वे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए भी लोगों का प्यार चाहते हैं. इसी वजह से दोनों ने इसे अपना 'तीसरा बेबी' कहा.