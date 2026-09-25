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क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?
Shristi-s
Sep 25, 2026
Sep 25, 2026
Shristi-s
क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?
टेलीविजन के मशहूर कपल देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने फैन्स के साथ तीसरे बेबी की गुड न्यूज शेयर की है. लेकिन इस बता में कितनी सच्चाई है, चलिए जानें.
हाल ही में कपल ने फैन्स के साथ एक नई खुशखबरी शेयर की. देबिना ने कहा कि वे अपने तीसरे बेबी के साथ आ रहे हैं.
देबिना और गुरमीत की यह बात सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि कपल परिवार में नए सदस्य के आने की घोषणा कर रहा है.
देबिना की बात सुनकर गुरमीत का रिएक्शन काफी मजेदार रहा. वह कॉफी पी रहे थे और खबर सुनते ही उनके मुंह के कॉफी बाहर निकल गई.
इसके बाद उन्होंने देबिना को बधाई दी. देबिना ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि बधाई तुम्हें भी.
कपल ने बताया कि उनका तीसरा बेबी कोई बच्चा नहीं, बल्कि उनका नया प्रोडक्शन हाउस है.
देबिना और गुरमीत ने मिलकर इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआता की है, जिसका नाम 'देबगुरू' रखा गया है. यह नाम दोनों के नामों को जोड़कर बनाया गया है.
देबिना ने बताया कि यह प्रोडक्शन हाउस उनके लिए किसी बच्चे से कम नहीं है.
जिस तरह देबिना और गुरमीत अपने बच्चों के लिए फैन्स से प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं, उसी तरह वे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए भी लोगों का प्यार चाहते हैं. इसी वजह से दोनों ने इसे अपना 'तीसरा बेबी' कहा.
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