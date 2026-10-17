कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

नागौर के SP रहते हुए, मृदुल कछवा तब खबरों में आए जब पुलिस ने फरार ड्रग स्मगलर अर्जुनराम विश्नोई उर्फ रोडू की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ 25 पैसे के इनाम की घोषणा की.