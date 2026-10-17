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कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?
Shristi-s
Oct 17, 2026
Oct 17, 2026
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कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?
IPS मृदुल कच्छवा अपनी सख्त पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक्सर चर्च में रहते हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उनके बारे में.
राजस्थान कैडर के 2015 बैच के IPS अधिकारी मृदुल कच्छावा अपनी सख्त पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं.
धौलपुर में SP रहते हुए, मृदुल कछवा ने चंबल के बीहड़ों में डकैतों और हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक कैंपेन चलाया.
लगभग एक साल के अपने कार्यकाल में, उनकी टीम ने 57 डकैतों और हार्डकोर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया. कई कुख्यात डकैतों ने पुलिस के सामने सरेंडर भी किया.
नागौर के SP रहते हुए, मृदुल कछवा तब खबरों में आए जब पुलिस ने फरार ड्रग स्मगलर अर्जुनराम विश्नोई उर्फ रोडू की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ 25 पैसे के इनाम की घोषणा की.
आमतौर पर, वॉन्टेड क्रिमिनल्स पर हजारों या लाखों रुपये के इनाम की खबरें सामने आती हैं, इसलिए इस 25 पैसे के फैसले ने काफी ध्यान खींचा.
मृदुल कछवा ने नागौर में ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ 'ऑपरेशन नीलकंठ' भी चलाया. इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने कई जगहों पर रेड की और बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए.
मृदुल कछवा राजस्थान के कई जिलों में अहम पुलिस पदों पर रहे हैं. उन्होंने धौलपुर, करौली, झुंझुनू, भरतपुर और नागौर में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर काम किया है.
मार्च 2026 में पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के बाद, मृदुल कछवा को बीकानेर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया.
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