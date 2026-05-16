✕
IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं किया रहम
Ankush-upadhayay
May 16, 2026
May 16, 2026
Ankush-upadhayay
IPL में अक्सर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है. पिछले कुछ सालों से गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही है.
जोफ्रा आर्चर (RR) किसी मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने IPL 2025 में SRH के खिलाफ 4 ओवर में 76 रन दिए थे.
इसके बाद दूसरे नंबर पर मोहम्मद शमी (SRH) हैं. शमी ने IPL 2025 में PBKS के खिलाफ 4 ओवर में 75 रन दिए थे.
इस लिस्ट में विलियम ओ रुर्की (LSG) तीसरे नंबर पर है. उन्होंने IPL 2025 में RCB के खिलाफ 4 ओवर में 74 रन लुटाए थे.
मोहित शर्मा (GT) चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने IPL 2024 में DC के खिलाफ 4 ओवर में 73 रन खर्च किए थे.
बासिल थम्पी (SRH) 5वें स्थान पर है. उन्होंने IPL 2018 में RCB के खिलाफ 4 ओवर में 70 रन दिए थे.
यश दयाल (GT) भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने IPL 2023 में KKR के खिलाफ 4 ओवर में 69 रन लुटाए थे.
Read More
IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं किया रहम
हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!
सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!
सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां