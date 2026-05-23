✕
IPL 2026 में 90s का दर्द! ये बल्लेबाज शतक से चूके, वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में शामिल
Ankush-upadhayay
May 23, 2026
May 23, 2026
Ankush-upadhayay
LSG के बैटर मिचेल मार्श 2 बार 90s पर आउट हुए हैं. वह एक बार 90 और दूसरी बार 96 रन पर आउट हुए.
RR के वैभव सूर्यवंशी LSG के खिलाफ 93 के स्कोर पर 90s नर्वस का शिकार हुए थे.
SRH के ईशान किशन भी 90s नर्वस का शिकार हो चुके हैं. वह RR के खिलाफ 91 पर आउट हो गए थे.
केएल राहुल भी GT के खिलाफ 92 रन के स्कोर पर 90s नर्वस का शिकार हुए थे.
PBKS के प्रियांश आर्य LSG के खिलाफ 93 के स्कोर पर आउट हो गए थे.
KKR के फिन एलन GT के खिलाफ 93 के स्कोर पर 90s नर्वस का शिकार हुए थे.
RR के कप्तान रियान पराग भी DC के खिलाफ 90 के स्कोर पर आउट हुए थे.
DC के नीतीश राणा PBKS के खिलाफ 91 के स्कोर पर आउट हो गए थे.
DC के समीर रिजवी MI के खिलाफ 91 के स्कोर पर 90s नर्वस का शिकार हुए थे.
Read More
गर्मी में फोन को हीट से कैसे बचाएं?
IPL 2026 में 90s का दर्द! ये बल्लेबाज शतक से चूके, वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में शामिल
गर्मी में सत्तू खाने के 7 फायदे
एक्टर्स, जिन्होंने एक साथ कभी नहीं किया काम