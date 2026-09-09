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बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5 फीचर्स
Kunal-mishra
Sep 09, 2026
Sep 09, 2026
Kunal-mishra
बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5 फीचर्स
Face ID इसके जरिए आपको फोन खोलने के लिए पासवर्ड नहीं डालना होगा.
MagSafe वायरलेस चार्जिंग और अन्य एक्सेसरीज से जुड़ने के लिए यह काफी अच्छा हो सकता है.
Action Button इससे आप साइलेंट मोड, कैमरा या टॉर्च को चालू कर सकते हैं.
Apple Intelligence यह एडवांस AI फीचर है, जिससे इमेज क्रिएशन और स्मार्ट विजुअल बन सकते हैं.
Dynamic Island यह एक जादुई इंटरएक्टिव एरिया है, जो जो लाइव एक्टिविटीज देखता है.
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