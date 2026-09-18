iPhone 18 Pro Max के दीवाने हुए बॉलीवुड सितारे

Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड सितारे अपने स्टाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों भारत में आईफोन के नए मॉडल का ट्रेंड चल रहा है और कई सेलेब्स इसे खरीद भी रहे हैं.