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iPhone 18 Pro Max के दीवाने हुए बॉलीवुड सितारे
Kamesh-dwivedi
Sep 18, 2026
Sep 18, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड सितारे अपने स्टाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों भारत में आईफोन के नए मॉडल का ट्रेंड चल रहा है और कई सेलेब्स इसे खरीद भी रहे हैं.
दिशा पाटनी
जेनेलिया देशमुख
राशा थडानी
रितेश देशमुख
विक्की कौशल
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