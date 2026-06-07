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iPhone 17 की कीमत में बड़ा धमाका! कम बजट में प्रीमियम फोन खरीदने का सुनहरा मौका
Anshika-thakur
Jun 07, 2026
Jun 07, 2026
Anshika-thakur
iPhone 17 की कीमत में बड़ा धमाका! कम बजट में प्रीमियम फोन खरीदने का सुनहरा मौका
Apple की नई स्मार्टफोन सीरीज iPhone 17 को अब कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है.
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विजय सेल्स पर iPhone 17 (256GB) की कीमत 80,000 रुपये रखी गई है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 82,999 रुपये थी.
खरीदारों को बैंक ऑफर्स का भी फायदा मिल सकता है. चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 4,500 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत लगभग 76,000 रुपये रह जाती है.
अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो इसकी कीमत और कम हो सकती है. एक्सचेंज वैल्यू फोन की स्थिति और मॉडल पर निर्भर करेगी.
iPhone 17 में Apple का नया A19 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ गेमिंग को भी आसानी से संभाल सकता है.
फोन में 6.3 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. यह फीचर पहले iPhone 16 के बेस मॉडल में उपलब्ध नहीं था.
फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48MP का मुख्य कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है.
कंपनी के अनुसार, एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर यह फोन पूरे दिन का बैटरी बैकअप देने में सक्षम है.
iPhone 17 iOS 26 के साथ आता है और इसे भविष्य में नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए लेटेस्ट वर्जन पर अपग्रेड किया जा सकता है.
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