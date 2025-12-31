✕
नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों में दिखता है जादुई नज़ारा
Darshna-deep
Dec 31, 2025
Dec 31, 2025
Darshna-deep
अगर आप नए साल 2026 का स्वागत दुनिया की सबसे बेहतरीन रोशनी के साथ करना चाहते हैं, तो इन 9 देशों की आतिशबाजी पूरी दुनिया में मशहूर है.
ऑस्ट्रेलिया (सिडनी): सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस पर होने वाली आतिशबाजी दुनिया की सबसे पहली और बड़ी आतिशबाजी मानी जाती है.
संयुक्त अरब अमीरात (दुबई): बुर्ज खलीफा पर होने वाला लेजर और पटाखों का शो तकनीक और भव्यता का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है.
यूनाइटेड किंगडम (लंदन): टेम्स नदी के किनारे 'लंदन आई' के ऊपर होने वाली आतिशबाजी बिग बेन की आवाज़ के साथ पूरी दुनिया का ध्यान खींचती है.
अमेरिका (न्यूयॉर्क): टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप के साथ ईस्ट रिवर और लिबर्टी आइलैंड पर होने वाली आतिशबाजी बेहद शानदार होती है.
ब्राजील (रियो डी जनेरियो): कोपाकबाना बीच पर लाखों लोग सफेद कपड़े पहनकर समुद्र की लहरों के बीच होने वाली आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं.
थाईलैंड (बैंकॉक): चाओ फ्राया नदी के किनारे मीलों तक फैली आतिशबाजी बैंकॉक के आकाश को रंगों से भर देती है.
फ्रांस (पेरिस): आर्क डी ट्रायम्फ और चैंप्स-एलिसीस पर होने वाला लाइट और फायरवर्क शो पेरिस की खूबसूरती में चार चाँद लगा देता है.
सिंगापुर (मरीना बे): मरीना बे सैंड्स के ऊपर ड्रोन और पटाखों का समन्वित शो आधुनिकता और कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण में से एक है.
ताइवान (ताइपे): ताइपे 101 गगनचुंबी इमारत से हर मंजिल से छूटने वाले पटाखे इसे दुनिया के सबसे अनोखे 'ऊर्ध्वाधर' (vertical) शो में से एक बनाते हैं.
