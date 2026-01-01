✕
मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला 'परियों का लालटेन'
वैज्ञानिकों ने मलेशिया के वर्षावनों में 'फेयरी लैंटर्न' (Fairy Lantern) नाम के एक बेहद ही अत्यंत दुर्लभ और विचित्र पौधे की नई प्रजाति की खोज की है.
प्रकाश संश्लेषण का अभाव: दरअसल, यह पौधा अन्य पौधों की तरह हरा नहीं होता और न ही यह सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बनाता है.
कवक पर निर्भरता (Mycoheterotrophic): जीवित रहने के लिए यह पूरी तरह से जमीन के नीचे मौजूद कवक (Fungi) से पोषक तत्व लेता है.
विचित्र बनावट: इसका आकार किसी जलती हुई लालटेन या फिर परियों के चिराग जैसा दिखता है, इसी कारण यह 'फेयरी लैंटर्न' के नाम से भी जाना जाता है.
छोटा और रहस्यमयी: यह पौधा जमीन की सतह के बहुत करीब उगता है और साल के अधिकांश समय जमीन के नीचे ही छिपा रहता है, जिससे इसे खोजने में परेशानी होती है.
दुर्लभ प्रजाति: मलेशिया के सारवाक (Sarawak) क्षेत्र में खोजी गई यह प्रजाति Thismia समूह से संबंधित है, जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी पौधों में से एक मानी जाती है.
पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक: इस पौधे की उपस्थिति जंगल के स्वस्थ कवक जाल और समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है, जो पर्यावरण के संतुलन के लिए बेहदी ही महत्वपूर्ण है.
