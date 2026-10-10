रेखा की जिंदगी के रोचक किस्से

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखती है. उसके पीछे उतने ही दर्दनाक किस्से छिपे हैं. जानिए कुछ किस्से.
रेखा का बचपन काफी मुश्किलों में बीता. उनका जन्म अभिनेत्री पुष्पावली और अभिनेता जेमिनी गणेशन के रिश्ते से हुआ था. माता-पिता की शादी न होने के कारण लोगों ने उन्हें ताने दिए.
वहीं, उनके पिता ने भी उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया. इस वजह से रेखा को बचपन में अकेलेपन का सामना करना पड़ा और उन्हें पिता का प्यार नहीं मिल सका.
किशोरावस्था में रेखा ने काफी मुश्किल दौर देखा और एक बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी. परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेजा. हालांकि, फिल्मों में जगह बनाने के लिए रेखा को काफी संघर्ष करना पड़ा और काम की तलाश में भटकना पड़ा.
रेखा ने 12 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की. तीन साल बाद वह कन्नड़ फिल्म में बतौर हीरोइन नजर आईं. उनकी पहली हिंदी फिल्म ‘अंजाना सफर’ थी, जिसमें उनके साथ विश्वजीत थे.
रेखा को बचपन से ही दुनिया घूमने का शौक था और वह एयरहोस्टेस बनना चाहती थीं. उन्हें मेकअप का भी काफी शौक था, जिसके लिए उनकी एयरहोस्टेस दोस्त विदेश से मेकअप किट लाती थीं.
वहीं, स्कूल के दिनों में उन्होंने नन बनने के बारे में भी सोचा था. हालांकि, फिल्मों में करियर बनाने के शुरुआती दौर में उन्हें बी और सी-ग्रेड तेलुगु फिल्मों में भी काम करना पड़ा.
रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली. फिल्मी करियर के दौरान रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, राज बब्बर और कई अन्य सितारों से जुड़ा. अमिताभ के साथ उनकी नजदीकियों की काफी चर्चा रही.