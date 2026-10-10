रेखा की जिंदगी के रोचक किस्से

किशोरावस्था में रेखा ने काफी मुश्किल दौर देखा और एक बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी. परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेजा. हालांकि, फिल्मों में जगह बनाने के लिए रेखा को काफी संघर्ष करना पड़ा और काम की तलाश में भटकना पड़ा.