अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दिलचस्प बातें

बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने मना कर दिया था. उन्हें लगा कि उनकी आवाज़ उस काम के लिए सही नहीं है. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में वॉइस नैरेटर के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी.