अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दिलचस्प बातें

बॉलीवुड की दुनिया के महानायक यानी अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को 84 बरस के हो गए. आज हम आपको बिग बी की जिंदगी से जुड़ी की कुछ खास बातें बताएंगे.
अमिताभ बच्चन का नाम पहले ‘इंकलाब’ रखने के बारे में सोचा गया था. उनके माता-पिता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुए ‘इंकलाब जिंदाबाद’ नारे से प्रेरित थे. बाद में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनका नाम अमिताभ रखा.
बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने मना कर दिया था. उन्हें लगा कि उनकी आवाज़ उस काम के लिए सही नहीं है. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में वॉइस नैरेटर के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी.
बॉलीवुड में आने से पहले अमिताभ बच्चन का सपना भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पायलट बनने का था. उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में भी सोचा था.
अमिताभ बच्चन की एक खासियत यह भी है कि वह दोनों हाथों से लिख सकते हैं. उन्होंने एक बार KBC में बताया था कि उनके पिता ने उन्हें दाहिने हाथ से लिखना सिखाया था, लेकिन बाद में उन्होंने बाएं हाथ से लिखना भी सीख लिया.
अमिताभ बच्चन की पहली सैलरी 300 रुपये थी. संघर्ष के दिनों में अभिनेता महमूद ने उनकी मदद की और उन्हें अपने घर में रहने की जगह भी दी. अमिताभ ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से बतौर अभिनेता डेब्यू किया था.
अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई फिल्मों में डबल रोल निभाए हैं. वहीं, फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल किया था, यानी एक ही फिल्म में तीन अलग-अलग किरदार निभाए थे.