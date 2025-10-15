✕
Oct 15, 2025
Karishma-upadhyay
समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा
अगर आपको भी डॉक्टर ने मैदा खाने के लिए मना किया है तो अब आप इस खास रेसिपी से गेहूं के आटे का समोसा बनाकर खा सकते हैं.
समोसा बनाने के लिए आपको चाहिए गेहूं का आटा, सूजी, तेल, नमक, पानी, आलू, हरी मटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट.
साथ ही आपको हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक, तेल और हरा धनिया भी चाहिए.
इसे बनाने के लिए एक बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, नमक, तेल और पानी डालकर सख्त आटा गूंथे और 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें.
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और हरी मटर डालकर फ्राई करें.
फिर इसमें उबले हुए मैश आलू, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया, अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं.
अब आटे की छोटी लोई बनाकर बेलें और दो हिस्से में काट लें, फिर कोन का शेप देकर उसमें आलू मसाला भरें और किनारों को पानी से चिपका दें.
इसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके सभी समोसे को धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें.
लीजिए तैयार है आपका गरमा-गरम गेहूं के आटे से बना आलू समोसे, अब इसे इमली की चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें.
