✕
Oct 16, 2025
Karishma-upadhyay
चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें साफ, नहीं पड़ेगी पॉलिश करवाने की जरूरत!
ज्यादातर महिलाएं त्योहारों से पहले अपने सोने और चांदी के गहनों को पॉलिश जरूर करवाती है.
ऐसे में अगर आप अपने सोने और चांदी के गहनों को पॉलिश न करवाकर खुद से ही इन्हें साफ करना चाहती हैं.
तो आइए आज हम आपको चांदी के गहनों को नए जैसा चमकाने के लिए कुछ खास तरीके बताते हैं.
चांदी के गहनों पर बेकिंग सोडा और नींबू का पेस्ट बनाकर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें, गहने चमक उठेंगे.
बता दें कि टूथपेस्ट से भी चांदी की सफाई की जा सकती है, बस मुलायम ब्रश से धीरे-धीरे साफ करें.
ऐसे में गर्म पानी में नमक और एल्युमिनियम फॉयल डालकर चांदी के गहनों को कुछ देर भिगोएं, फिर धो लें.
अगर आप चाहें तो सफेद सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर एक नेचुरल क्लीनर भी तैयार कर सकती हैं.
लोगों को मानना है कि चांदी पर बेसन और हल्दी का लेप लगाकर कुछ मिनट छोड़ें, फिर धोने से गहनों में नई सी चमक आ जाती है.
ध्यान रखें कि चांदी के गहनों को धूप से दूर रखें, क्योंकि इससे उनका रंग जल्दी बिगड़ता है.
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप