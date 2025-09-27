✕
Sep 27, 2025
Komal-singh
चायपत्ती से हेयर कलर बनाने का आसान तरीका
क्या आप अपने बालों को केमिकल फ्री और प्राकृतिक तरीके से काला करना चाहते हैं?
अगर हाँ, तो आपके लिए एक आसान और सुरक्षित ट्रिक है
आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप ट्रिक:
2–3 चमच ब्लैक टी (चायपत्ती) और 1 कप पानी तैयार करें उसके बाद पानी में चायपत्ती डालकर 5–10 मिनट उबालें और हल्का गाढ़ा पेस्ट बनाएं
चाय को हल्का ठंडा होने के लिए अलग रखें ताकि बालों पर लगाने में आराम हो
बालों को हल्का गीला करें, यह चाय के समान रूप से लगने में मदद करेगा
बालों की जड़ों और लम्बाई पर चाय का पेस्ट अच्छे से लगाएं,हल्के हाथों से स्कैल्प और बालों की मालिश करें ताकि कलर बालों में चिपक जाए
चाय को बालों पर 10–15 मिनट तक बैठने दें,बालों को गुनगुने पानी से धोएं, शैम्पू की जरूरत नहीं.
गहरे रंग के लिए हफ्ते में 2–3 बार यह प्रक्रिया दोहराएं. दो बार इस्तेमाल से बाल काले, चमकदार और स्वस्थ बनेंगे.
