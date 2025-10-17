Inkhabar Hindi News
दीयों और लालटेन के साथ अपना इंस्टाग्राम बनाएं त्योहारों जैसा खास! जाने नए फीचर से कैसे करे editing 

आज कल इंस्टाग्राम पर बहुत से ट्रेंड चल रहे हैं भी अब मार्केट में एक नया ट्रेड आया है

चलिए जानते हैं अपनी फोटो कैसे एडिट करें

दिवाली के खास इफेक्ट्स को इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाने का तरीका बहुत आसान है

अपनी प्रोफाइल फोटो के ऊपर '+' दबाएं या स्क्रीन को स्वाइप करें

इसके बाद गैलरी से फोटो या वीडियो चुनें

फिर ऊपर के टूलबार में पेंटब्रश आइकन पर क्लिक करें

यहां दिवाली के लिए आतिशबाजी, रंगोली, दीये, लालटेन और गेंदे के फूल के ऑप्शन मिलेंगे

अपना पसंदीदा इफेक्ट सेलेक्ट करें और अपनी स्टोरी में चार चांद लगाएं

