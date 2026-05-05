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AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल

Kajal-jain
May 05, 2026
May 05, 2026
Kajal-jain

क्या गर्मी के सीजन में आपका घर भी हीटर जैसा तपता है, कूलर, एसी, पंखे बंद करते ही गर्मी बनने लगती है

तो घर में हीट और ह्यूमिडिटी अब्जॉर्पशन के लिए ये 6 इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, जो घर के तापमान को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं

एरेका पाम: इंडोर सजावट के लिए यूज होने वाला ये प्लांट ह्यूमिडिफायर है, जो कमरे में नमी बढ़ाता है और सुकून भरा वातावरण क्रिएट करता है

एलोवेरा प्लांट: ये पौधा दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और हवा के हानिकारक टॉक्सिंस को अवशोषित कर लेता है. ये लो मेंटेनेंस प्लांट कम पानी में जीवित रह सकता है

स्नेक प्लांट: पीली धारियों वाला ये हरे पत्तेदार पौधा भी घर की हवा को साफ करता है. ये इंडोर प्लांट रात में भी ऑक्सीनज रीलीज करता है

मनी प्लांट: मनी प्लांट एक बेलदार पौधा है जो घर में ठंडक और ताजगी लाने और हवा के हानिकारक तत्वों को सोखने का काम करता है. इसे घर की बालकनी में हैंगिंग पॉट में लगाएं.

बॉस्टन फर्न: हवा के दूषित तत्वों को सोखकर नमी छोड़ने वाला ये पौधा लिविंगरूम, बाथरूम या छायादार स्थान पर रख सकते हैं. इसके मल्टीपल प्लांट लगाने चाहिए

पीस लिली: इसके सफेद फूल घर मनमोहक लगते हैं. ये एयर प्यूरीफायर प्लांट हवा में बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड गैसों का प्रभाव कम करता है, नमीदार वातावरण बनाता है

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