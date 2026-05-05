AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल

मनी प्लांट: मनी प्लांट एक बेलदार पौधा है जो घर में ठंडक और ताजगी लाने और हवा के हानिकारक तत्वों को सोखने का काम करता है. इसे घर की बालकनी में हैंगिंग पॉट में लगाएं.