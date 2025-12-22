सेलेब्स ऑन बोर्ड! वंदे भारत ट्रेन में सफर करते दिखे ये मशहूर एक्टर्स

✕
जिससे पता चलता है कि सेलेब्रिटीज़ भी इंडियन रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम सेवाओं का आनंद लेते हैं.
एक्ट्रेस ईशा देओल ने वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा की और अपनी यात्रा के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसमें उन्होंने यात्रा के दौरान अपनी एक्साइटमेंट और आनंद को दिखाया
एक और एक्ट्रेस, नेहा धूपिया ने वंदे भारत एक्सप्रेस में अपने पिछले अनुभव को याद किया और अपने बचपन की ट्रेन यात्राओं की प्यारी यादों को याद किया
अनुपम खेर ने अपनी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद वंदे भारत में यात्रा की और बाद में ट्रेन यात्रा की सुविधाओं और सफ़ाई की तारीफ़ की
वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आराम, स्पीड और कुल मिलाकर सुखद यात्रा अनुभव के कारण सेलेब्रिटीज़ के बीच एक लोकप्रिय पसंद बन गई है
इन सेलेब्रिटी ट्रेन यात्राओं को इंस्टाग्राम और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया, जिससे ट्रेनों के प्रीमियम इंटीरियर और सुविधाओं पर ज़ोर दिया गया
सेलेब्रिटीज़ द्वारा वंदे भारत का उपयोग करने का यह ट्रेंड आम यात्रियों से परे इसकी लोकप्रियता को दिखाता है और आधुनिक भारतीय रेलवे सेवाओं के लिए बढ़ती सराहना को दर्शाता है
