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जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन? पहले नंबर पर ये खिलाड़ी
Ankush-upadhayay
Jul 21, 2026
Jul 21, 2026
Ankush-upadhayay
अभिषेक
शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में 5 पारियों में 179 रन बनाए हैं.
शुभमन गिल के नाम जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 पारियों में 170 रन दर्ज हैं.
यशस्वी जायसवाल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 पारी में 141 रन बनाए हैं.
ऋतुराज गायकवाड़ ने टी20 में इस टीम सामने 3 पारियों में 133 रन बनाए हैं.
केएल राहुल के नाम जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 टी20 मैच में 120 रन दर्ज हैं.
संजू सैमसन ने 4 पारियों में जिम्बाब्वे के खिलाफ 113 रन बनाए हैं.
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