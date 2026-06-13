Visa की टेंशन खत्म! इन खूबसूरत देशों में सीधे मिलेगी एंट्री

क्या आपको भी विदेश घूमने का शौक है या ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो खुश हो जाइए. अब आप चाहें तो 60 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं.
नई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, इंडियन पासपोर्ट वर्ल्ड लेवल पर 78वें स्थान पर है जिसके चलते भारतीय पासपोर्ट धारक अब 56 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं
अभी तक विदेश यात्रा के लिए पहले से वीजा बनवाते थे लेकिन अब वीजा ऑन एराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन के जरिए डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हैं
कई देश भारतीय नागरिकों के लिए या तो पूरी तरह से वीजा-मुक्त प्रवेश या आगमन पर सुविधाजनक वीजा की सुविधा प्रदान की जा रही है
बिना वीजा ऑन एराइवल पर थाईलैंड में 60 दिन, मलेशिया में 30 दिन, कजाकिस्तान में 14 दिन, मॉरीशस में 90 दिन तक घूम सकते हैं
सेशेल्स में 90 दिन, कतर में 30 दिन, क्यूबा में 90 दिन, इथोपिया में 30 दिन, श्रीलंका में 30, बार्बाडोस में 90 दिन और डोमिनिका में 180 दिन बिता सकते हैं
विदेश यात्रा से पहले ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी आपके डिपार्चर से 6 महीने के आगे की हो
हालांकि वीजा ने होने पर इमिग्रेशन ऑफिसर कन्फर्मेशन के लिए आपकी रिटर्न टिकट, होटल-स्टे प्रूफ और फाइनेंशियल प्रूफ मांग सकते हैं