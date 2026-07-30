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ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7 खिलाड़ी
Ankush-upadhayay
Jul 30, 2026
Jul 30, 2026
Ankush-upadhayay
शुभमन गिल वनडे के नंबर-1 बैटर हैं, जबकि टेस्ट रैंकिंग में 7वें स्थान पर हैं.
विराट कोहली वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं.
रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर बने हुए हैं.
यशस्वी जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में 9वें पायदान पर मौजूद हैं.
ईशान किशन टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज हैं.
अभिषेक शर्मा टी20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं.
तिलक वर्मा टी20 रैंकिंग में छठे पायदान पर हैं.
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