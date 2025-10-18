अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए कहां फ्री में देख सकते हैं मैच!
ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम अब तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी
टीम इंडिया 19 अक्टूबर को पर्थ में पहला वनडे खेलेगी और दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा 25 अक्टूबर को सिडनी में होगा
इसके बाद दोनों देशों के बीच टी20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा, 31 अक्टूबर को मेलबर्न, 2 नवंबर को होबार्ट, 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट और 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे
भारतीय समय के मुताबिक वनडे मैच सुबह 9 बजे शुरू होंगे वहीं टी20 मैच दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू किए जाएंगे
आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे और टी20 सीरीज टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाई जाएगी
इन मैचों को जियोसिनेमा ऐप और उसकी वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है
डीडी फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर दर्शक भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच मुफ्त में देख सकते हैं
भारत की वनडे टीम में शामिल खिलाड़ी हैं - शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल
टी20 टीम में ये खिलाड़ी शामिल हैं - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर