देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है. ये ट्रेन पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बनाई गई है जो 75 kmph की रफ़्तार से दौड़ेगी