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देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

Kajal-jain
May 29, 2026
May 29, 2026
Kajal-jain

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है. ये ट्रेन पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बनाई गई है जो  75 kmph की रफ़्तार से दौड़ेगी

डीज़ल के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली यह ट्रेन पूरी तरह इको-फ्रेंडली है यानी इससे कोई प्रदूषण या धुआं नहीं निकलेगा

ये 10-कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारिक DEMU ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर दौड़ेगी

डीज़ल के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली यह ट्रेन पूरी तरह इको-फ्रेंडली है यानी इससे कोई प्रदूषण या धुआं नहीं निकलेगा

हाइड्रोजन ट्रेन 1200 KW की पावर के साथ 75 kmph की रफ़्तार से दौड़ेगी, जिसमें DPRS डिस्ट्रीब्यूटिड पावर तकनीक का यूज हुआ है

2025-26 के बजट में हाइड्रोजन ट्रेन के साथ-साथ 1.53 लाख करोड़ रुपये के 100 नए बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स पास किए हैं

ट्रेनों की भीड़भाड़ कम करने के लिए देश भर में 6,000 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा

नए प्रोजेक्ट्स से महाराष्ट्र(17), बिहार(11), झारखंड(10) और मध्य प्रदेश(9) के दूरदराज और आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

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