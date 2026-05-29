देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है. ये ट्रेन पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बनाई गई है जो 75 kmph की रफ़्तार से दौड़ेगी
डीज़ल के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली यह ट्रेन पूरी तरह इको-फ्रेंडली है यानी इससे कोई प्रदूषण या धुआं नहीं निकलेगा
ये 10-कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारिक DEMU ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर दौड़ेगी
डीज़ल के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली यह ट्रेन पूरी तरह इको-फ्रेंडली है यानी इससे कोई प्रदूषण या धुआं नहीं निकलेगा
हाइड्रोजन ट्रेन 1200 KW की पावर के साथ 75 kmph की रफ़्तार से दौड़ेगी, जिसमें DPRS डिस्ट्रीब्यूटिड पावर तकनीक का यूज हुआ है
2025-26 के बजट में हाइड्रोजन ट्रेन के साथ-साथ 1.53 लाख करोड़ रुपये के 100 नए बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स पास किए हैं
ट्रेनों की भीड़भाड़ कम करने के लिए देश भर में 6,000 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा
नए प्रोजेक्ट्स से महाराष्ट्र(17), बिहार(11), झारखंड(10) और मध्य प्रदेश(9) के दूरदराज और आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी.