Oct 16, 2025
Heena-khan
भारत के सबसे मशहूर श्री राम मंदिर, Diwali पर करें यहां के दर्शन
दिवाली का त्योहार धार्मिक रूप से भी बहुत पवित्र होता है। कहते हैं रावण का अंत कर, 14 बरस के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे
यही वजह है कि कई लोग भगवान राम के मंदिर जा कर दिवाली पूजन करते हैं।
यहां हम आपको प्रभु श्री राम के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बता रहे हैं।
श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहां पहली बार दिवाली मनाई गई होगी; वहां की दिवाली का नजारा कुछ खास ही होता है।
अयोध्या का राम मंदिर
भारत का एकमात्र मंदिर जहां श्री राम को भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में पूजा जाता है।
राम राजा मंदिर, मध्य प्रदेश
कहते हैं जब श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पर गए थे, तब दसवें वर्ष बाद वो पंचवटी में गोदावरी के किनारे रहने आए थे।
नासिक में स्थित कलाराम मंदिर
तमिलनाडु में स्थित रामास्वामी मंदिर इतना खास है कि इसे 'दक्षिण भारत की अयोध्या' भी कहा जाता है।
रामास्वामी मंदिर, तमिलनाडु
