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देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद
Sohail-rahman
Jul 22, 2026
Jul 22, 2026
Sohail-rahman
इकरा हसन कैराना से लोकसभा सांसद हैं.
प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से लोकसभा सांसद हैं.
प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से लोकसभा सांसद हैं.
कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद हैं.
डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं. वो अखिलेश यादव की पत्नी हैं.
सायोनी घोष पश्चिम बंगाल के जादवपुर से लोकसभा सांसद हैं.
शांभवी चौधरी बिहार के समस्तीपुर से लोकसभा सांसद हैं.
संजना जाटव राजस्थान के भरतपुर से लोकसभा सांसद हैं.
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