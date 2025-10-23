✕
Oct 23, 2025
Karishma-upadhyay
डाइट में जरूर शामिल करें ये 7 फ्रूट्स, बुढ़ापे तक हड्डियां रहेंगी लोहे जैसी मजबूत!
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग हड्डियां कमजोर होने की समस्या से परेशान हैं.
ऐसे में हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए इन 7 फलों को डाइट में शामिल करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.
ये मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी मिनरल्स प्रदान करता है.
केला-
ये विटामिन K और C का अच्छा सोर्स है, जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है.
कीवी-
बता दें कि इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम हड्डियों को पोषण देते हैं.
एवोकाडो-
जैसे स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों की सूजन को कम करते हैं.
बेरीज-
इसमें मौजूद मैंगनीज और विटामिन C हड्डियों की मजबूती में काफी मददगार होते हैं.
अनानास-
जैसे संतरा और मौसमी विटामिन C और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो कोलेजन निर्माण में मदद करते हैं.
खट्टे फल-
ऐसे में इसमें कैल्शियम और विटामिन K होता है, जो हड्डियों के विकास में मददगार होता है.
ब्लैकबेरी-
