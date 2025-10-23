✕
Oct 23, 2025
Karishma-upadhyay
बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट में शामिल करें ये 6 सीड्स!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग झड़ते बालों की समस्या और स्किन पर हो रहे दाग-धब्बों से बेहद परेशान हैं.
ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसके बाल बहुत काले और घने हो, साथ ही स्किन भी बेदाग हो.
तो इसके लिए आइए जानते हैं 6 ऐसे सीड्स के बारे में, जो आपको बेदाग स्किन और काले-घने बाल देंगी.
ये ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाते हैं.
फ्लैक्स सीड्स-
ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को हाइड्रेटेड रखते हैं और बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं.
चिया सीड्स-
ये विटामिन E से भरपूर होते हैं, जो स्किन को यूवी डैमेज से बचाते हैं और बालों को चमका देते हैं.
सनफ्लावर सीड्स-
ये जिंक और आयरन से भरपूर होते हैं, जो बालों के झड़ने को रोकते हैं और स्किन को हेल्दी रखते हैं.
पंपकिन सीड्स-
ये कैल्शियम और सेलेनियम से भरपूर होते हैं, जो स्किन को टोन करते हैं और बालों को घना बनाते हैं.
तिल के बीज-
आयुर्वेद में इन्हें बालों को नेचुरली काला और मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है.
काले तिल-
