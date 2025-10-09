✕
Oct 09, 2025
Karishma-upadhyay
वजन घटाने में मदद करती है ये चाय, आज से ही करें रूटीन में शामिल!
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं.
ऐसे में व्यस्त होने के कारण लोगों को जिम जाने या वर्कआउट करने तक का समय नहीं मिल पाता है.
अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं, साथ ही अपनी डाइट या रूटीन में बदलाव लाने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे चाय के बारे में बताते हैं, जो वजन घटाने में आपकी मदद करेंगे.
ये चाय मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और फैट ऑक्सीकरण बढ़ाती है.
ग्रीन टी-
इसमें थियो फ्लेविन होते हैं जो फैट टूटने के प्रोसेस को काफी तेज कर देते हैं.
ब्लैक टी-
ये टी भूख को दबाती है, साथ ही पाचन को बेहतर बनाती है.
पुदीने की चाय-
ये मीठा खाने की क्रेविंग को कम करती है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल करती है.
दालचीनी की चाय-
कैमोमाइल या लेमन ग्रास तनाव घटाकर वजन कम करने में काफी मदद करती हैं.
हर्बल टी-
