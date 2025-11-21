मकान किराए पर देने से पहले कुछ अहम बातें समझ लें, हीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है

अगर आप किराया कम बताकर स्टाम्प ड्यूटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक गंभीर गलती है. हो सकता है कि किरायेदार एक रसीद और दूसरा एग्रीमेंट दे, जिससे टैक्स संबंधी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं