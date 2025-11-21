✕
Nov 21, 2025
Anshika-thakur
मकान किराए पर देने से पहले कुछ अहम बातें समझ लें, हीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है
अगर आपका वार्षिक किराया ₹1 लाख से ज़्यादा है, तो किरायेदार HRA का दावा करने के लिए आपका पैन नंबर मांग सकता है. किराए को आय के रूप में न बताने पर कर चोरी हो सकती है
यदि किराया ₹50,000 प्रति माह से अधिक है तो किरायेदार को 5% टीडीएस काटना होगा. यह आपके फॉर्म 26AS में दिखाई देगा. आईटीआर में इस आय का खुलासा न करने पर आपको नोटिस मिल सकता है
बड़ी मात्रा में नकद स्वीकार करने से कर विभाग को संदेह हो सकता है. रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए हमेशा बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या चेक के ज़रिए भुगतान स्वीकार करें
अगर आप किराया कम बताकर स्टाम्प ड्यूटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक गंभीर गलती है. हो सकता है कि किरायेदार एक रसीद और दूसरा एग्रीमेंट दे, जिससे टैक्स संबंधी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं
कई बार लोग जमा राशि का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते जिससे बाद में विवाद होने पर कुछ भी साबित करना मुश्किल हो जाता है
किराएदार का PAN, आधार, नौकरी की जानकारी और पिछला रहने का पता जरूर नोट कर लें
हर बार जब कोई नया किरायेदार आता है तो नया समझौता तैयार किया जाना चाहिए. पुराने समझौते में बार-बार बदलाव करने से कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं
