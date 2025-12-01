Inkhabar Hindi News
Dec 01, 2025
Karishma-upadhyay

दिल को रखना है हेल्दी और सेफ, तो आज से ही खाना छोड़ दें ये 6 चीजें!

आजकल दिल से जुड़ी समस्याएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं और कम उम्र के लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां हो रही है

ऐसे में अगर आप भी अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, बता दें कि आप जो भी खाते हैं, उसका सीधा असर किडनी, लिवर और दिल पर पड़ता है.  

तो आइए आज हम आपको ऐसी 6 चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन करने से हार्ट की समस्याओं का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है.

अधिक नमक वाली चीजें, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, कैन्ड सूप, अचार और नमकीन खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी के लिए भी अच्छा नहीं है.

ज्यादा नमक वाले फूड्स-

ज्यादा मीठी ड्रिंक्स जैसे सोडा, चाय, कॉफी और मीठे डेयरी प्रोडक्ट्स पीने से मोटापा बढ़ता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.

मीठी ड्रिंक्स-

ज्यादा तली-भूनी चीजें, पेस्ट्री और मार्जरीन जैसी चीजें कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाते हैं, जो हार्ट के लिए भी खतरनाक है.

ट्रांस फैट-

स्नैक्स जैसे सफेद ब्रेड, पॉलिश चावल और शुगर वाली चीजें डायबिटीज और दिल की बीमारियों का कारण बनते हैं.

सिंपल कार्बोहाइड्रेट-

ज्यादा रेड मीट खाना हार्ट के लिए काफी हानिकारक होता है, साथ ही वेट और स्ट्रेस भी तेजी से बढ़ता है.

रेड मीट-

कैंडी, पेस्ट्री और मिठाई जैसी ज्यादा मीठी चीजें खाना तेजी से वजन बढ़ाता है, जिससे दिल पर भी बुरा असर पड़ता है.

ज्यादा मिठाई-

Read More
रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के साथ हड्डियां भी रहेंगी मजबूत!पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान टिप्स और ट्रिक्स से मिनटों में पाएं नई जैसी चमक!इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन सूप, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगा जबरदस्त!सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं ये बीमारियां, जानें इसके चमत्कारी फायदे!