Oct 24, 2025
Karishma-upadhyay
थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6 जगहों पर जाना बिल्कुल भी न भूलें!
आजकल के समय में पहली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए ज्यादातर लोग थाईलैंड जाना पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आप या आपके परिवार के लोग भी दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको थाईलैंड में घूमने के लिए 6 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको जरूर जाना चाहिए.
थाईलैंड की राजधानी, बैंकॉक में आपको शानदार स्ट्रीट फूड, नाइटलाइफ और भव्य मंदिर जैसे वॉट अरुण मिलेगा.
बैंकॉक-
ये खूबसूरत बीच, वाटर स्पोर्ट्स और रोमांटिक सनसेट्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है.
फुकेत-
ये पहाड़ों से घिरा एक शांत शहर है, जहां आप हाथी शिविर, नाइट बाजार और थाई मसाज का आनंद ले सकते हैं.
चियांग माई-
नीले पानी और चूना पत्थर की चट्टानों से भरा ये इलाका एडवेंचर लवर्स के लिए स्वर्ग है.
क्राबी-
थाई इतिहास और मंदिरों की झलक पाने के लिए ये जगह काफी अच्छी है.
अयुथ्थया-
लग्जरी रिसॉर्ट्स, नारियल के पेड़ और रिलैक्सिंग वाइब्स के लिए ये परफेक्ट आइलैंड है.
कोह समुई-
