जापान में लोग मानते हैं कि असली सुंदरता बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। उनका खानपान संतुलित होता है – सब्ज़ियाँ, मछली, चावल और सूप। वे कम तेल और कम चीनी लेते हैं, जिससे त्वचा साफ और बिना दाग की बनी रहती है।