✕
Sep 26, 2025
Karishma-upadhyay
अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस इन टिप्स को अपनाएं और बुढ़ापे को कहें गुडबाय!
उम्र बढ़ने के साथ-साथ स्किन में ढीलापन झुर्रियां और चमक की कमी आना तो जैसे आम बात है.
लेकिन कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप 55 की उम्र में भी जवां और चमकदार स्किन पा सकती हैं.
रोजाना चेहरे की क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग जरूर करें.
क्लीनिंग-
कोशिश करें कि एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें, जैसे- आंवला, बेरीज और खासकर हरी सब्जियां.
डाइट-
शरीर को हाइड्रेट रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जिससे स्किन ग्लो करे.
पानी-
ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल या विटामिन E ऑयल जरूर लगाएं.
रात-
हफ्ते में एक बार कोई घरेलू फेस पैक बनाकर जरूर लगाएं, जैसे केले और शहद का.
फेस पैक-
स्किन रिपेयर का सबसे अच्छा समय रात होता है, इसलिए नींद पूरी लें.
नींद-
धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, साथ ही चीनी और तले हुए खाने से दूरी बनाएं.
खाना और धूप-
Read More
Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम, होगा बुरा परिणाम
अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन तोहफे
ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर बनाएं परिवार के साथ घूमने का प्लान
अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस इन टिप्स को अपनाएं और बुढ़ापे को कहें गुडबाय!