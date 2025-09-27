✕
Sep 27, 2025
Karishma-upadhyay
इन 7 बुराइयों ने रावण को किया बर्बाद, क्या आप भी कर रहे हैं वही गलती?
रावण एक महान विद्वान होते हुए भी अपनी बुराइयों की वजह से बर्बाद हो गया.
तो आइए जानते हैं रावण की 7 ऐसी बुराइयों के बारे में, जिनसे सीख लेकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं.
रावण का घमंड ही उसके नाश का कारण बना, इसलिए विनम्रता अपनाएं.
अहंकार-
रावण ने हमेशा दूसरों की चीजें पाने की लालसा रखी, लेकिन संतोष जीवन में सुख लाता है.
लोभ-
सीता का अपहरण करना ही रावण की कामना का परिणाम था, इसलिए संयम जरूरी है.
काम-
क्रोध में रावण ने अपना विवेक खो दिया, इसलिए कहते हैं कि शांति से निर्णय लेना अच्छा होता है.
क्रोध-
बता दें कि दूसरों की सफलता से जलना हमेशा आत्म-विकास में बाधा बनता है.
ईर्ष्या-
रावण ने धर्म के विरुद्ध जाकर अधर्म का साथ दिया, इसलिए सच्चाई का साथ जरूरी होता है.
अधर्म-
रावण ने अमर होने की लालसा में सब कुछ खो दिया, इसलिए कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को सीमित रखें.
अति महत्वाकांक्षा-
Read More
10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार और मुलायम त्वचा
6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया मंत्र
घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर सब तारीफ करेंगे
दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें देख कहने लगेंगे ‘OMG’