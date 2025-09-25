Inkhabar Hindi News
Sep 25, 2025
Karishma-upadhyay

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक, तो निजात पाने के लिए जरूर अपनाएं ये हेक्स

ये तो आप जानते ही होंगे कि घर की बालकनी या बगीचे में बंदर आकर कितना आतंक मचाते हैं.

ऐसे में बगीचे में लगे फलों, फूलों और पौधों को भी बंदरों की वजह से काफी नुकसान पहुंचता है.

अगर आप भी अपने बगीचे में बंदरों के आतंक से अब परेशान हो चुके हैं.

तो आइए आज हम आपको इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान हेक्स के बारे में बताते हैं.

बगीचे में लगे पेड़-पौधों पर मिर्च पाउडर या नीम का स्प्रे छिड़के, क्योंकि बंदर इससे दूर भागते हैं.

पाउडर या स्प्रे- 

बगीचे की चारदीवारी को हमेशा ऊंचा और चिकना बनवाएं, ताकि बंदर चढ़ ही ना पाएं.

चारदीवारी- 

आप चाहे तो बगीचे में डरावनी मूर्तियां भी लगा सकते हैं, जैसे- सांप, उल्लू, आदि.

डरावनी मूर्तियां- 

बगीचे में तेज आवाज वाले स्पीकर लगाएं और बंदरों के आने पर ऑन कर दें, जैसे- घंटी या सायरन.

तेज आवाज- 

इस बात का खास ख्याल रखें कि बंदरों को खाने की चीजें बिल्कुल भी ना दी जाए.

खाने की चीजें- 

