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पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीयों का क्या हाल?
Ankush-upadhayay
Aug 26, 2026
Aug 26, 2026
Ankush-upadhayay
ऋषभ पंत को टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 6 पायदान का फायदा हुआ है, जिससे वो 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं.
यशस्वी जायसवाल को खराब फॉर्म के चलते 2 स्थान का नुकसान हुआ और 11वें पायदान पर खिसक गए.
जसप्रीत बुमराह लंबे समय से टेस्ट से दूर रहने की वजह से गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले से दूसरे स्थान पर आ गए.
केएल राहुल को बल्लेबाजी रैंकिंग में 5 पायदान का फायदा हुआ है. वे 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं.
मानव सुथार गेंदबाजों की रैंकिंग में 28 पायदान की लंबी छलांग लगाकर 48वें नंबर पर पहुंच गए हैं.
मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी रैंकिंग में 4 स्थान का नुकसान हुई है. अब वो 18वें पायदान पर खिसक गए हैं.
प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजों को गेंदबाजों की रैंकिंग में 2 स्थान ऊपर चढ़कर 53वें नंबर पर चले गए हैं.
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